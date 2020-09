신영선 기자

미국 빌보드 칼럼니스트 제프 벤자민이 보이그룹 크래비티의 신보를 극찬했다.미국의 유명 음악 전문 매체 빌보드의 칼럼니스트 제프 벤자민은 최근 자신의 SNS를 통해 크래비티의 컴백 앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)와 타이틀 'Flame'(플레임)을 극찬했다.제프 벤자민은 "'슈퍼 루키' 크래비티의 새 앨범이 이룬 성취와 첫 번째 1위를 축하한다. 컴백 쇼케이스에서 내 질문을 보고 정말 기분이 좋았고, 질문에 멋지게 대답해준 앨런에게 감사한다"고 말했다.이어 "이번 앨범을 굉장히 즐기고 있다. '플레임'은 정말 멋지고 훌륭한 멜로디를 가졌고, 세림과 앨런이 데이비드 앰버(David Amber)와 'Believer'(빌리버)로 컬래버레이션을 한 걸 봐서 정말 좋았다. 신나는 'Ohh Ahh'(우 아)도 정말 좋았다"라고 호평했다.그는 "연습생으로 그룹 멤버 중 몇몇을 봤는데, 이후에 크래비티로 이렇게 크게 성장한 모습을 봐서 매우 기쁘다. 언젠가 직접 만날 때까지 좋은 일만 있길 바란다. 성공적인 컴백을 다시 한 번 축하한다"고 전했다.앞서 지난 4월, 제프 벤자민은 미국의 빌보드는 홈페이지 기사를 통해 통해 "빌보드 소셜 50에 데뷔한 케이팝 보이 그룹"이라고 크래비티를 집중적으로 보도했으며, 자신의 SNS에서 "새롭게 데뷔한 보이그룹 크래비티가 데뷔 앨범으로 미국 '아이튠즈 톱 케이팝 앨범 차트' 1위를 차지하며 앞서 나가고 있다. 2020년 미국 ‘아이튠즈 케이팝 차트’에 처음 등장한 신인 그룹"이라고 이들을 주목했다. 그는 크래비티의 데뷔 때에 이어, 지난달 24일 온라인으로 진행된 크래비티의 컴백 미디어 쇼케이스에서도 응원 메시지와 함께 글로벌 팬들과 온라인으로 소통하는 방식에 대해 질문하기도 했다.한편, 크래비티는 신곡 '플레임'으로 활발한 활동을 이어가고 있다.