문빈&산하(ASTRO)의 첫 유닛 앨범 콘셉트 티저 문빈 버전이 공개됐다.지난 4일 아스트로 공식 SNS를 통해 문빈&산하(ASTRO)의 첫 번째 미니 앨범 'IN-OUT'(인아웃) 콘셉트 티저 이미지가 공개됐다.붉은빛이 감도는 공간 안에서 문빈은 마성의 퇴폐미로 보는 이들을 끌어당긴다. 금방이라도 빠져들 것 같은 문빈의 매혹적인 눈빛은 유혹의 아우라를 발산한다. 이 가운데 '치유'의 의미를 함축한 목덜미 타투와 'Don't be afraid, I will always be with you'(걱정 하지마, 내가 항상 곁에 있을게)라는 메시지는 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 유발한다. 뿐만 아니라 '산하 버전' 콘셉트 티저에도 등장한 칵테일 잔이 두 사람 사이에 놓여 있어 어떤 의미를 내포하고 있는지 무한한 상상력을 자극한다.문빈&산하(ASTRO)는 첫 번째 미니 앨범 'IN-OUT'의 콘셉트를 고스란히 담아낸 두 가지 버전의 티저를 순차적으로 공개하며 앨범에 대한 기대를 점차 끌어올리고 있다. 무엇보다 티저 이미지를 향한 팬들의 다양한 추측과 해석이 계속 이어지고 있어 문빈&산하(ASTRO)의 첫 유닛 앨범에 관심이 더욱 집중된다.한편, 아스트로의 첫 유닛 문빈&산하(ASTRO)는 오는 14일 첫 번째 미니 앨범 'IN-OUT'을 발매한다. 타이틀곡 'Bad Idea'(배드 아이디어)는 중독성 있는 멜로디와 가사가 인상적인 곡으로 문빈과 윤산하의 '다크 케미'를 만날 수 있다.