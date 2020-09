데일리한국 신영선 기자

걸그룹 블랙핑크의 'Ice Cream'이 영국 오피셜 차트 싱글 톱40 진입에 성공했다.4일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 'Ice Cream'은 싱글 톱 40(Official Singles Chart Top 40)서 39위를 차지했다.또 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트는 다운로드, CD, 스트리밍 등 공식 판매량을 바탕으로 집계된다. 그 중에서도 톱 40의 곡은 BBC 라디오 1과 MTV를 통해 방송된다.블랙핑크는 올해 음원과 뮤직비디오를 공개하는 것 외 아직까지 별다른 활동이 없음에도 이 메인 차트에서 올해만 연속 세 번 진입했다.한편, 블랙핑크는 'Ice Cream'에 앞서 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'(17위)로 시동을 건 뒤 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 20위를 기록, K팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신했었다.여기에 미국 유력 경제지 포브스(Forbes)는 그간 UK 차트 톱40 내 한국 가수들의 성적을 조명하며 "블랙핑크는 영국 오피셜 차트 싱글 톱40에 가장 많이 이름을 올린 K팝 그룹"이라고 강조한 바 있다.