신영선 기자

몬스타엑스 출신 원호가 솔로 데뷔에 나선다.4일 소속사 하이라인엔터테인먼트에 따르면 원호는 이날 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 솔로 데뷔 앨범 ‘러브 시노님 #1 : 라이트 포 미’(Love Synonym #1 : Right for Me)를 공개한다.원호의 데뷔 앨범 타이틀명 ‘러브 시노님’은 솔로 데뷔를 앞둔 원호의 또 다른 시작을 보여준다는 의미로, 사랑에 대한 새로운 정의를 내려 글로벌 팬들과 적극적으로 소통하겠다는 다짐을 뜻하기도 한다.앨범에는 타이틀곡 ‘오픈 마인드’(Open Mind)를 비롯해 ‘아이 저스트’(I just), ‘로스트 인 파라다이스’(Lost In Paradise), ‘로스팅 유’(Losing You), ‘인털루드 : 런웨이’(Interlude : Runway), ‘위드 유’(WITH YOU) 등 총 8트랙이 담겼다.타이틀곡 ‘오픈 마인드’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 묵직한 베이스와 점점 고조되는 구성이 강렬한 인상을 남긴다. 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래했으며, 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매된다.한편, 원호는 이날 오후 10시 개최되는 데뷔 쇼케이스를 통해 글로벌 팬들과 만남을 가질 예정이다.