데일리한국 신영선 기자

방탄소년단의 ‘Dynamite’가 35주차 가온차트에서 4관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는, “35주차(2020.08.23~2020.08.29) 가온 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트, BGM차트에서 방탄소년단의 ‘Dynamite’가 1위를 차지해 4관왕의 영예를 안았다”고 발표했다.앨범차트는 CRAVITY의 ‘HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO’가 1위로 진입했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0은 BLACKPINK가 14주 연속 1위를 이어가고 있다. 집계 기간 동안 BLACKPINK의 V LIVE 채널에서 가장 인기 있었던 콘텐츠는 ‘BLACKPINK - 'Ice Cream (with Selena Gomez)' M/V’ 였으며, 마이셀럽스의 매력키워드는 ‘존재감이강한’, ‘인기가많은’ 등이었다. 35주차 소셜차트에서 가장 큰 순위 상승을 보여준 아티스트는 ‘더보이즈(THE BOYZ)’ 였다.한편, 35주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 17위 규현 (KYUHYUN) ‘내 마음이 움찔했던 순간 (취향저격 그녀 X 규현)’, 51위 BLACKPINK ‘Ice Cream (with Selena Gomez)’, 63위 김재환 ‘안녕 못 해’ 등이다.