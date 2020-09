데일리한국 신영선 기자

가수 씨엘이 인트로 비디오를 기습 공개하며 컴백을 예고했다.씨엘은 2일 오후 1시 유튜브 채널과 인스타그램 등 공식 채널에 10초가량의 짧은 영상을 올렸다.영상 속 씨엘은 독특한 의상을 입고 등장해 프리스타일 댄스를 췄다. 또한 'I go by the name of you already know(내 이름을 당신은 이미 알고 있다)'라는 문구가 궁금증을 자극한다.씨엘은 이날 인트로 비디오와 함께 새로운 프로필 사진도 공개했다. 화려한 드레스에 은발을 한 모습이 이국적인 분위기를 자아낸다.그는 최근 SNS(사회관계망서비스)를 통해 다양한 작업을 하는 모습을 공개해왔다. 이런 상황에서 인트로 비디오와 프로필 사진을 선보여 컴백에 대한 기대감을 높였다.씨엘은 2009년 2NE1으로 데뷔했으며 '내가 제일 잘 나가', '아이 돈트 케어(I don't care)' 등의 히트곡을 발표했다. 2NE1은 2016년 해체했고, 씨엘은 지난해 11월 소속사 YG엔터테인먼트를 떠났다.