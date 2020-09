데일리한국 신영선 기자

그룹 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수 10억뷰를 돌파했다. 블랙핑크는 K팝 그룹 최초로 10억뷰 이상 뮤직비디오 2편을 보유하게 됐다.소속사 YG엔터테인먼트는 2일 ‘킬 디스 러브’ 뮤직비디오가 이날 오후 3시9분쯤 유튜브 조회수 10억뷰를 넘어섰다고 밝혔다. 지난해 11월 K팝 그룹 최초로 조회수 10억뷰를 넘긴 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ 뮤직비디오는 13억뷰를 눈앞에 두고 있다.‘킬 디스 러브’는 지난해 4월5일 공개 이후 약 1년5개월 만에 10억뷰를 넘게 됐다. ‘킬 디스 러브’ 뮤직비디오는 공개 후 62시간만에 조회수 1억뷰를 돌파하며 당시 기준 ‘최단 시간 1억뷰 뮤직비디오’ 세계 신기록을 썼다. 이후 방탄소년단과 블랙핑크가 엎치락뒤치락하며 연달아 갱신한 해당 신기록은 현재 지난달 21일 공개된 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Dynmite)’가 보유 중이다. ‘다이너마이트’는 공개 24시간 만에 1억110만뷰를 돌파했다.연이은 신곡 발표로 블랙핑크의 기존 히트곡들에 대한 관심이 함께 치솟은 것이 ‘킬 디스 러브’ 10억뷰 돌파의 요인으로 꼽힌다. 지난 6월26일 싱글 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’과 지난달 28일 셀레나 고메즈가 참여한 싱글 ‘아이스크림(Ice Cream)’을 연달아 내놓은 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 2일 기준 4650만명에 달한다. ‘하우 유 라이크 댓’ 발매 당시 3640만명에서 약 900만명이 늘어난 숫자다. 블랙핑크의 ‘아이스크림’은 공개 40시간56분만에 1억뷰를 넘어서며 인기 몰이 중이다.