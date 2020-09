신영선 기자

가수 CL(씨엘)이 인트로 비디오와 새로운 프로필 사진을 기습 공개했다.2일 씨엘은 유튜브 채널과 인스타그램 등 공식 채널을 통해 10초가량의 짧은 영상을 공개했다.흰 배경의 화면 속 자신만이 소화 가능한 독특한 의상을 입고 등장한 CL은 여전한 카리스마와 함께 프리스타일 댄스로 눈길을 사로잡았다.또한 데뷔 초 CL을 대표했던 'I go by the name of'라는 문구가 등장해, 과연 CL이 어떤 메시지를 전하고 싶은 것인지 궁금증을 자아내고 있다.CL은 새로운 프로필 사진도 공개했다.사진 속 CL은 화려한 드레스에 은발을 한 CL은 이국적인 분위기를 자아내며 인트로 영상과는 또 다른 매력을 선보이고 있다.인트로 비디오와 새로운 프로필 사진으로 오랜 시간 기다려준 팬들과 본격적으로 소통에 나선 CL은 계속해서 다양한 영상과 사진을 선보일 예정이다.지난해 12월 프로젝트 앨범 ‘In The Name Of Love’를 발표하고 새로운 시작을 알렸던 CL은 현재 새 앨범 준비에 한창이며 조만간 팬들에게 새로운 소식을 전할 예정이다.