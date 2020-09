퀸 와사비 'Look At My' 19금 가사에 '비스' MC들 충격…"원래 솔직한 성격"

김현아 기자

래퍼 퀸 와사비가 데뷔곡 'Look At My!' 가사를 소개해 '비디오스타' MC들을 충격에 빠뜨렸다.1일 방송된 MBC에브리원 '비디오스타'에서는 '방구석 축제' 특집으로 마술사 최현우, 드랙 아티스트 나나영롱킴, DJ 소다, 래퍼 퀸 와사비, 프로듀서 박문치 등이 출연했다.이화여대 교육공학과 출신으로 트월킹과 19금 가사로 유명한 퀸 와사비는 이날 데뷔곡 'Look At My!'의 가사를 소개해 출연진을 충격에 빠뜨렸다.그는 '파격적이고 직관적인 가사로 핫하다'는 산다라박의 말에 데뷔 싱글 'Look At My!'를 소개하겠다고 한 뒤 "정말 충격적일텐데 마음의 준비가 됐냐"고 물으며 머뭇거렸다.하지만 곧바로 'Look At My!'의 19금 가사를 쏟아냈다. 퀸 와사비가 읊은 가사에 MC들은 물론 이날 게스트로 함께 출연한 박문치도 입을 다물지 못했다. 박나래는 방송에는 그대로 전해지지 못한 가사에 "많이 세긴 하다"고 평했다.퀸 와사비는 파격적인 가사를 쓴 이유에 대해 "성격이 원래 솔직하고 다른 사람들은 음악에 표현하지 않는 걸 내가 표현하면 재밌을 것 같았다"며 "직설적이고 솔직하고 내가 하고 싶은 걸 해야겠다고 해서 그렇게 센 게 나왔다"고 설명했다.