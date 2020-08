신영선 기자

그룹 방탄소년단이 'VMA' 2관왕에 올라 글로벌 인기를 입증했다.방탄소년단은 한국시각으로 31일 오전 9시 온라인으로 생중계 된 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'에 참석했다. 이날 시상식에선 '다이너마이트' 무대도 최초 공개됐다.'MTV 비디오 뮤직 어워즈'는 미국 MTV가 개최하는 음악 시상식으로, 올 시상식에서는 '올해의 비디오(Video of the Year)' '올해의 아티스트(Artist of the Year)' '올해의 노래(Song of the Year)' '베스트 컬래버레이션(Best Collaboration)' 등 총 21개 부문에 대해 수상자를 발표한다.방탄소년단은 베스트 그룹(BEST GROUP), 베스트 팝(BEST POP), 베스트 케이팝(BEST K-POP), 베스트 안무(BEST CHOREOGRAPHY) 총 4개 부문 후보에 이름을 올렸으며, 베스트 그룹(BEST GROUP)과 베스트 케이팝(BEST K-POP), 베스트 팝(BEST POP) 상을 수상했다.방탄소년단은 "2년 연속으로 이 영광을 누릴 수 있게 해준 아미와 'VMA' 정말 감사하다. 위안을 드릴 수 있는 좋은 음악을 계속 만들겠다"라며 영상을 통해 소감을 밝혔다.한편, 방탄소년단의 신곡 다이너마이트는 청량한 멜로디가 돋보이는 디스코 팝(Disco Pop) 장르의 곡으로, 코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 모두를 위한 희망의 메시지를 담았다. '행복'과 '자신감'을 풀어낸 가사를 통해 삶의 소중함과 인생의 특별함을 전한다.