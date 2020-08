데일리한국 신영선 기자

가나 출신 방송인 샘 오취리가 '대한외국인' 녹화에 불참했다.28일 MBC에브리원 '대한외국인' 측은 "샘 오취리가 개인 사정으로 오늘(28일) 진행된 녹화에 참석하지 않았다"고 밝혔다.최근 샘 오취리 여러가지 논란에 휩싸였다. 먼저 의정부고 학생들의 '관짝소년단' 패러디 졸업사진에 불쾌감을 드러낸 후 인종차별에 대해 부적절한 발언을 했다는 지적이 일었다.또 지난해 SNS에 올린 박은혜와의 사진에서 "Cute once you go black you never go back"라는 말에 긍정의 뜻을 남겼다. 이는 "흑인 남성과 관계를 맺은 여성은 다른 인종의 남성과 관계하기 힘들다"는 뜻을 가진 것으로 알려졌다.한편, 현재 샘오취리는 SNS 계정을 삭제한 상황이다.