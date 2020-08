김현아 기자

가나 출신 방송인 샘 오취리가 성희롱 댓글에 동조했다는 의혹이 일자 인스타그램 계정을 비공개 전환했다가 결국 삭제했다.샘 오취리는 25일 배우 박은혜와 함께 찍은 사진에 달린 성희롱 댓글에 'preach'라는 동조 댓글을 달았던 사실이 알려지면서 논란이 불거지자 인스타그램 계정을 삭제했다.이날 온라인 커뮤니티에 올라오며 논란이 된 샘 오취리의 댓글은 지난해 3월 인스타그램에 올린 사진에서부터 비롯됐다.박은혜와 팔짱을 끼고 다정한 모습을 보인 이 사진에 한 외국인은 "Cute. once you go black you never go back"이란 댓글을 달았다.이는 '한번 흑인 남성과 성관계를 맺으면 다른 인종과는 관계를 가지지 못한다'는 뜻으로 해석됐다.샘 오취리는 이 댓글에 "preach"라고 답글을 달았다. 'preach'는 '설교하다' '전하다'라는 뜻으로 상대방의 말에 동의를 표할 때에도 쓰인다.여성 연예인을 향한 성희롱 댓글에 샘 오취리가 동조했다는 사실이 뒤늦게 알려지자 누리꾼들은 앞서 불거진 '블랙페이스' 논란을 되짚으며 질타를 가했다.앞서 샘 오취리는 지난 6일 '관짝소년단'을 패러디한 고등학생들의 사진을 인스타그램에 공개하면서 인종 차별로 보일 수 있다고 지적했다.이후 그가 사용한 영어 표현 일부와 내용과 전혀 상관 없는 해시태그가 문제가 되고, 과거 한 방송에서 눈을 찢는 제스처를 한 사실 등이 알려지면서 논란이 됐다.성희롱 동조 논란이 제기되고 누리꾼들의 비판이 쏟아지자 샘 오취리는 인스타그램 계정을 비공개 전환했다. 이후 별다른 해명이나 사과 없이 계정을 아예 삭제했다.