신영선 기자

독일 출신 모델 스테파니 미초바가 래퍼 빈지노와 달달한 커플 셀카를 공개했다.스테파니 미초바는 최근 자신의 인스타그램에 "6년! 나는 당신을 더 사랑해! 6년 기념(6 YEARS! and I love you even more)"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.사진 속에는 서로 꼭 끌어안은 채 다정한 분위기를 자아내고 있는 빈지노와 스테파니 미초바의 모습이 담겼다. 스테파니 미초바의 화려한 비주얼과 두 사람의 알콩달콩한 모습이 눈길을 모은다.한편 스테파니 미초바와 빈지노는 지난 2015년부터 공개 열애 중이다.