데일리한국 김현아 기자

그룹 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡)가 33주차 가온차트에서도 2관왕를 차지했다.20일 가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회 측은 “33주차 가온차트(2020.08.09~2020.08.15)에서 싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡)의 ‘다시 여기 바닷가’가 디지털차트, 스트리밍차트에서 4주째 1위에 랭크되며 2관왕의 영예를 안았다”고 발표했다.앨범차트는 지난 8월 7일 데뷔한 YG의 신인그룹 TREASURE (트레저)의 ‘THE FIRST STEP : CHAPTER ONE’이 1위에 랭크됐다.다운로드차트는 한승우 ‘Sacrifice’, BGM차트는 박진영의 ‘When We Disco (Duet with 선미)’가 1위로 진입했다.한편, 33주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 38위 박진영 ‘When We Disco (Duet with 선미)’, 63위 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이예준 ‘나가’, 97위 한승우 ‘Sacrifice’ 등이다.