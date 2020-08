신영선 기자

가수 아이유가 팬들의 커피차 선물에 인증샷을 공개했다.아이유는 지난 17일 자신의 인스타그램에 "IU CANADA&IUEunKnight 고맙습니다. Thank you so much #드림"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 짧은 영상을 공개했다.사진 속 아이유는 편안한 복장에 선캡 모자를 쓴 채 환한 미소를 짓고 있다. 특히 뒤에 보이는 커피차와 아이유의 손에 든 커피가 팬들을 향한 따뜻한 마음씨를 느끼게 한다.아이유는 "드림의 모든 배우, 스태프분들 응원합니다. 우리 지은이 잘 부탁 드려요"라고 적힌 플래카드 앞에서 하트를 그려 보이고, 플래카드를 끌어 안으며 팬들의 선물에 감사를 표했다.한편 아이유는 내년 개봉을 목표로 하는 영화 ‘드림’(감독 이병헌)에 출연한다.