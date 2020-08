데일리한국 신영선 기자

가수 전소미가 미국 유명 음악 전문 매체 빌보드와 단독 인터뷰를 진행했다.미국 빌보드는 지난 11일(현지 시각), 올여름 가요계를 뜨겁게 달군 전소미의 새 싱글 'What You Waiting For'의 글로벌한 성적에 대한 심도 있는 단독 인터뷰를 전격 공개했다.최근 'What You Waiting For' 활동을 성공적으로 마무리한 전소미에 대해 빌보드는 "솔로 가수로서 홀로서기 이후, 빠른 속도로 대스타의 반열에 오른 그녀는 'What You Waiting For'의 큰 성공과 함께 19살의 나이로 엄청난 커리어를 쌓았다."라고 소개했다.이어 전소미가 빌보드와 진행된 독점 인터뷰에 대해서 "정말 흥분을 감출 수 없는 시간."이라며 "'BIRTHDAY' 발매 이후 꽤 많은 시간이 지나서, 오랜 시간 기다려준 팬들을 위해 색다르고 쿨한 모습을 보여주고 싶었어요. 'What You Waiting For'의 성공은 저에게 큰 자극제가 되어 더 열심히 음악을 만들고 싶은 마음이에요."라고 말했다.뮤직비디오에 대해 전소미는 "촬영 현장은 정말 영화 촬영장의 축소판 같았어요. 각각의 소품이 목적과 의미를 담고 있었죠. 프로듀서인 테디 대표님, 뮤직비디오 감독님과 제가 항상 매일같이 미팅을 했어요."라며 "뮤직비디오 속 모든 장면을 좋아하지만 제가 침대를 밀어서 벽을 통과하는 장면, 그리고 포크레인을 이용해서 집을 부수는 장면이 제일 재미있었어요. 제 생각엔 제가 벽과 집을 부수는 걸 좋아하나 봐요."라며 애정을 표했다.뿐만 아니라 전소미는 의상 선택에도 직접 참여했다. 생동감 넘치며 활기 있는 의상들은 그녀의 엄청난 스타일 센스를 엿보여주었다. 그녀는 "저는 어릴 때부터 의상을 통해서 자신을 표현하는 걸 즐겼고, 여전히 그래요. 그래서 모든 스타일링에 직접 참여하며 진지하게 접근하고 있어요."라며 올라운더 아티스트다운 면모를 보였다.또한 꾸준히 전 세계의 환호를 받은 전소미는 최근 'Interscope Records(인터스코프 레코드)'와의 계약을 체결함으로써, 세계 시장에 새로운 첫 발을 내디뎠다. 이에 전소미는 "인터스코프의 가족이 되어서 정말 영광이고 흥분돼요. 세계적으로 전설적인 아티스트들과 함께 같은 팀이 되는 기쁨을 감출 수 없을 것 같아요."라며 뿌듯한 마음을 내비치기도 했다.