신영선 기자

가수 전소미가 'What You Waiting For' 활동 소감을 전했다.전소미는 10일 소속사 더블랙레이블을 통해 "컴백까지 정말 오랫동안 기다렸고 준비해왔는데 '왓 유 웨이팅 포' 활동이 벌써 끝나버려서 정말 공허하다"라며 아쉬운 소감을 전했다.이어 "저를 포함한 여러 사람들이 공들여 만든 곡이자 뮤직비디오이자 콘셉트이다. 너무 감사하면서도 값진 기억들이다. 이번 활동에서 첫 1위를 하게 돼서 너무 많은 분들께 감사하다"며 기쁨을 나눴다.그러면서 특히 팬들을 언급하며 "우리 솜뭉치(팬덤명) 많이 사랑하고 다음 컴백은 공백기를 오래 주지 않을 것이다. 사랑 잊지 않겠다"며 애정을 드러냈다.전소미는 지난달 22일 신곡 '왓 유 웨이팅 포(What You Waiting For)'를 발표하며 활발한 활동을 펼쳤다.특히 지난 6일 오후 방송된 엠넷 '엠카운트다운'에서는 에이티즈의 'INCEPTION'을 제치고 1위를 차지했다.한편, '왓 유 웨이팅 포'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변한다. 그 후로 이어지는 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극한다.