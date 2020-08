JYP 공식입장 "트와이스 정연, 건강 문제로 온라인 콘서트 앉아서 진행"[전문]

김현아 기자

JYP엔터테인먼트가 트와이스 정연의 콘서트 참석에 대한 공식입장을 전했다.6일 JYP엔터테인먼트는 트와이스 팬페이지를 통해 "이번 온라인 콘서트인 '비욘드 라이브-트와이스 : 월드 인 어 데이'에 정연은 건강 상태로 인해, 부득이하게 의자에 앉아서 진행하는 형태로 공연에 참여하게 됐다"고 공식입장을 밝혔다.이어 "어려운 상황에도 불구하고, 오랜만에 팬분들을 만나 뵙고 싶은 멤버 본인의 마음을 토대로 이와 같이 결정하게 된 점 팬분들의 너른 양해 부탁드린다"고 말했다.트와이스는 오는 9일 오후 3시부터 '비욘드 라이브 - 트와이스 : 월드 인 어 데이' 온라인 콘서트를 연다. 해당 콘서트는 네이버 브이라이브를 통해 중계된다.안녕하세요. JYP엔터테인먼트입니다.이번 온라인 콘서트인 'Beyond LIVE - TWICE: World in A Day'에 정연은 건강 상태로 인해, 부득이하게 의자에 앉아서 진행하는 형태로 공연에 참여하게 되었습니다.어려운 상황에도 불구하고, 오랜만에 팬분들을 만나 뵙고 싶은 멤버 본인의 마음을 토대로 이와 같이 결정하게 된 점 팬분들의 너른 양해 부탁드립니다.빠른 회복을 위해 최선의 노력을 기울이겠습니다.감사합니다.