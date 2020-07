신영선 기자

그룹 ITZY(있지)가 신곡 'Not Shy'(낫 샤이)로 8월 컴백한다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 31일 공식 SNS 채널을 통해 신곡 'Not Shy'의 첫 티저 콘텐츠인 오프닝 트레일러와 컴백 포스터를 깜짝 공개했다.공개된 포스터에는 어둠이 드리우기 시작한 황야의 풍경이 담겼고, 그 위에 붉은 글씨로 신곡명이 박혀있어 강렬한 매력을 뿜었다.특히 예지, 리아, 류진, 채령, 유나가 다 같이 차에 올라타 황무지를 누비는 자동차 추격 신은 시원하고 짜릿한 쾌감을 선사한다. ITZY는 해당 장면을 촬영하기 위해 예지와 류진이 운전면허를 취득했다고.소속사는 "전작인 'WANNABE(워너비)'에서 하이틴 드라마 주인공 같은 면모를 뽐냈다면 이번에는 오프닝 트레일러에서 보여준 것 이상으로 강력하고 파워풀한 매력을 드러낼 예정"이라고 전했다.한편, ITZY는 오는 8월 17일 신곡 'Not Shy'를 발표한다.