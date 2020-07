신영선 기자

제시와 이효리가 만났다.28일 소속사 피네이션(P NATION)은 공식 SNS 채널을 통해 제시의 세 번째 미니앨범 'NUNA'(누나)의 타이틀곡 '눈누난나'(NUNU NANA) 뮤직비디오 스페셜 스틸컷을 게재했다.제시 역시 이날 자신의 SNS를 통해 "Shout out to the OG #NUNA @hyoleehyolee ? D-2 '눈누난나' (NUNU NANA)"라는 글과 함께 스틸컷을 공개했다.앞서 공개된 '눈누난나' 뮤직비디오 1차 티저에서는 영상 말미에 제시와 나란히 손을 맞잡은 여성의 뒷모습이 짧게 공개된 바 있다.이날 공개된 스틸컷에서는 양갈래 머리에 비키니와 핫팬츠를 입은 제시와 빨간색 크롭 티셔츠를 입은 이효리가 과감한 매력을 발산했다.특히 제시는 핑크색 시퀸이 장식된 망사 스타킹을 신고 섹시한 매력을 유감없이 발휘했다.이효리의 출연으로 기대감을 더한 제시의 세 번째 미니앨범 'NUNA'(누나)는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 타이틀곡 '눈누난나'(NUNU NANA)의 뮤직비디오도 함께 공개될 예정이다.