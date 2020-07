데일리한국 신영선 기자

혼성그룹 싹쓰리(유두래곤 린다G 비룡)가 데뷔 무대에서 2위를 차지했다.25일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 싹쓰리의 '여름 안에서', 블랙핑크의 'How You Like That', 화사의 'Maria'가 1위 후보에 올랐다.이날 블랙핑크가 1위 자리를 차지했고, 2위에 호명된 싹쓰리는 "아쉽다"면서도 "블랙핑크 축하한다. 오랜만에 후배들과 한 무대에 서게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.한편, 싹쓰리는 MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 그룹으로 리메이크곡 '여름 안에서'와 신곡 '다시 여기 바닷가' 두 곡으로 무대를 수놓았다.