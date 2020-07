신영선 기자

걸그룹 에이프릴이 티저 이미지를 공개했다.DSP미디어는 20일 0시 에이프릴의 공식 SNS 채널에 채경과 채원의 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'의 콘셉트 포토를 공개하고 글로벌 '파인에플'을 만났다.사진 속 채경과 채원은 한여름의 청량함과 에너지를 가득 머금고 있다. 수영장에서 보내는 즐거운 한 때를 표현하며 밝은 기운을 안긴 것은 물론, 파티룸에서는 한층 무르익은 분위기를 전달하면서 다채로운 매력으로 '파인에플'의 눈길을 사로잡았다.채경과 채원이 탄생시킨 에이프릴의 여름은 여기에 그치지 않는다. 콘셉트 포토에 이어 21일 0시에는 두 멤버의 콘셉트 비디오가 공개, 다가오는 에이프릴의 컴백에 기대감을 높일 계획이다.또한 오는 25일까지 에이프릴 멤버들의 다양한 색깔을 담아낸 'Hello Summer'의 콘셉트 포토와 비디오가 순차적으로 공개되며, 27일과 28일에는 'Now or Never'의 뮤직비디오 티저를 공개할 예정이다.에이프릴은 오는 29일 오후 6시 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'를 발표하고 'Now or Never'로 전 세계 '파인에플'과 인사를 나눌 예정. 신곡은 한여름에 어울리는 청량한 매력이 가득한 것으로 알려져, 밝고 활기찬 에이프릴만의 여름을 느낄 수 있을 전망이다.