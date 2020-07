신영선 기자

블랙핑크가 '인기가요' 1위 소감을 전했다.블랙핑크는 12일 인스타그램을 통해 "'인기가요'에서 또 다른 감사의 순간. 주말을 사랑과 행복으로 가득 차게 해주셔서 감사하다"라며 소감을 전했다.함께 공개된 사진에서 블랙핑크 멤버 지수, 제니, 로제, 리사는 보라색 무대의상을 입은 채 행복한 미소를 짓고 있다.12일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 그룹 블랙핑크가 선미, 화사와 함께 1위 후보에 오른 가운데 신곡 'How you Like That'로 1위를 차지했다.한편, 블랙핑크의 'How You Like That'은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 큰 반응을 얻고 있다. 아이튠즈 송 차트에서 미국을 포함한 64개국 1위는 물론, 미국 빌보드 핫100서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트에서 20위로 각각 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 자체 경신했다.