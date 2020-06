데일리한국 신영선 기자

걸그룹 블랙핑크가 신기록을 세웠다.블랙핑크가 26일 저녁 6시 전 세계에 공개한 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 공개 반나절 만에 유튜브 조회수 5700만 회를 기록했다. 이는 반나절 만에 3천만 뷰를 기록하고 63시간 만에 1억 뷰에 도달한 전작 '킬 디스 러브'(Kill This Love) 기록을 깨는 동시에, K팝 걸그룹 최고 기록이다.데뷔 4년 만에 내놓은 첫 번째 정규앨범을 앞두고 선공개한 '하우 유 라이크 댓'은 테디가 작사·작곡에 참여한 곡으로 블랙핑크만의 개성과 카리스마가 돋보이는 힙합곡이다. 몽환적이면서 웅장한 도입부로 시작해 곡이 진행될수록 파워풀한 비트가 고조된다.YG엔터테인먼트에 따르면, '하우 유 라이크 댓'은 27일 오전 7시 기준 멜론, 벅스, 지니, 네이버, 바이브, 몽키3 등 주요 음원차트 1위를 차지했고 해외 60개국 지역 아이튠즈 송 차트에서 1위였다. 일본 라인뮤직과 중국 QQ뮤직 및 텐센트 실시간 차트에서도 1위를 휩쓸었다.26일(현지 시간) 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에서 최초로 무대를 공개한 블랙핑크는 국내에서는 내일(28일) SBS '인기가요'로 음악방송 활동을 시작한다.