신영선 기자

미국 빌보드가 걸그룹 우주소녀에 주목했다.미국 유명 K팝 칼럼니스트 타마르 허먼(Tamar Herman)은 23일(현지 시각) 빌보드 홈페이지를 통해 "우주소녀, 미니앨범 '네버랜드'로 그들의 날개 펼치기 (WJSN on Spreading Their Wings With 'Neverland' Mini Album)"라는 제목의 기사를 게재했다.매체는 "최근 발매된 앨범 '네버랜드'를 통해 우주소녀는 팅커벨의 이야기를 새롭게 재해석하며 어떻게 하면 멋진 '나비'로 잘 자랄 수 있고 나이가 들면서 그들의 꿈을 따라갈 수 있는지를 '버터플라이'를 통해 탐구한다"면서 "우주소녀의 기발하고 분위기 있는 댄스팝 장르를 상징하는 '네버랜드'에는 초기부터 이 성장을 보여주는 6곡이 수록되어 있다"면서 여러 곡에 대한 소개도 아끼지 않았다.이날 인터뷰에서는 우주소녀 컴백 앨범에 대한 심도 깊은 이야기와 타이틀곡 '버터플라이' 등 음악적 행보에 대한 이야기도 나눴다.