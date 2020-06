신영선 기자

그룹 틴탑이 데뷔 10주년을 맞아 증명사진을 촬영했다.19일 틴탑은 공식 SNS 채널을 통해 'TEEN TOP 10 - 10th Anniversary Photo'를 공개했다.공개된 사진 속 검은 정장으로 맞춰입은 틴탑 다섯 멤버는 환한 미소를 지으며 정면을 응시, 가족 사진을 연상케하는 틴탑의 다정한 단체 사진에 팬들의 이목이 집중됐다.틴탑은 다음 달 10일 데뷔 10주년을 맞이해 팬들을 대상으로 'Best of Best' 투표를 진행했다.다시 보고 싶은 베스트 타이틀곡으로 'To You'가 선정되며 2020 버전 공개를 예고해 팬들의 기대를 증폭시킨 바 있다.한편, 틴탑은 다음 달 'To You' 2020 버전을 발표, 스페셜 스테이지와 파티를 진행하며 팬들과 특별한 추억을 쌓을 예정이다.