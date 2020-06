김현아 기자

배우 박보검이 데뷔일에 맞춰 오는 8월 팬송을 발표한다.16일 박보검 소속사 블러썸 엔터테인먼트는 공식 인스타그램을 통해 박보검이 오는 8월 10일 팬송 '올 마이 러브'(All My Love)를 발표한다고 밝혔다.소속사는 "박보검 배우가 팬분들을 위한 마음을 담아 '올 마이 러브'라는 노래 선물을 준비했다"며 "'올 마이 러브'는 싱어송라이터 샘 김이 작사, 작곡, 프로듀싱을 했으며 서정적인 멜로디에 박보검 배우 특유의 감미로운 목소리가 빛나는 곡"이라고 설명했다.이어 "데뷔 기념일에 맞춰 오는 8월 10일에 전 세계 음원 서비스를 통해 공개되며, 싱글 앨범은 8월 12일에 한국과 일본에서 동시 발매 예정"이라며 "한국과 일본에서 발매되는 앨범의 디자인과 수록곡은 동일하며 (일본어 가사 기재 부분 제외) 한국에서는 한정 수량으로 판매 예정"이라고 전했다.한편 박보검은 지난 2011년 8월 10일 개봉한 영화 '블라인드'를 통해 데뷔했다.그는 현재 tvN 새 월화드라마 '청춘기록'을 촬영 중이며 영화 '원더랜드' '서복' 개봉을 앞두고 있다.박보검 배우가 팬분들을 위한 마음을 담아 'All My Love'라는 노래 선물을 준비했습니다.'All My Love'는 싱어송라이터 샘 김이 작사, 작곡, 프로듀싱을 했으며 서정적인 멜로디에 박보검 배우 특유의 감미로운 목소리가 빛나는 곡입니다.데뷔 기념일에 맞춰 오는 8월 10일에 전 세계 음원 서비스를 통해 공개되며, 싱글 앨범은 8월 12일에 한국과 일본에서 동시 발매 예정입니다.한국과 일본에서 발매되는 앨범의 디자인과 수록곡은 동일하며 (일본어 가사 기재 부분 제외) 한국에서는 한정 수량으로 판매 예정입니다.자세한 내용은 추후 공지를 통해 안내드리겠습니다.팬분들을 향한 배우의 마음을 담은 노래 'All My Love'에 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.