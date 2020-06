신영선 기자

가수 양준일이 근황을 공개했다.양준일은 10일 자신의 인스타그램에 "This is for my Queens&Kings. THANK YOU SOOO MUCH!!! 저도 드디어 인증했어요"라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게재했다.영상 속에는 자신의 모습이 담긴 지하철 역내 광고 앞에서 인증샷을 찍고 있는 양준일의 모습이 담겼다. 그는 광고판을 손가락으로 가리키며 해맑게 웃어보였다.한편 양준일은 지난 3일 자신의 유튜브 방송에서 싱글인 여성 제작진 한 명을 소개하며 "지금 가릴 처지가 아니라고 한다. 급한 분들 연락달라. 새 차를 중고차 가격에 살 수 있는 기회"라고 말해 여론의 뭇매를 맞았다. 이후 논란이 확산되자 제작진은 사과의 뜻을 전했다.