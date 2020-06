데일리한국 신영선 기자

배우 박유천이 생일을 맞아 인증샷을 게재했다.4일 박유천은 자신의 인스타그램에 “so sorry and love you all”라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진에는 화려한 꽃 바구니와 케이크 등이 즐비하게 담겨있다.한편, 박유천은 지난 5월 방송된 채널A 예능프로그램 ‘풍문으로 들었쇼’에서 "당연히 내가 감당해야 할 부분이다. 비난 여론을 돌리기에는 얼마나 시간이 걸릴지도 모르겠다"며 사죄했다.