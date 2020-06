김현아 기자

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 데뷔 7주년 기념 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)를 발매했다.방탄소년단 측은 5일 공식 SNS를 통해 신곡 'Still With You' 음원을 무료 공개했다.이번 신곡은 'BTS FESTA'의 일환으로 팬들을 위해 새로 작업한 곡이다. 정국과 프로듀서 Pdogg(피독)이 공동 프로듀싱을 맡았다.특히 '언제쯤일까/다시 그댈 마주한다면/눈을 보고 말할래요/보고 싶었어요/황홀했던 기억 속에/나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아/이 안개가 걷힐 때쯤/젖은 발로 달려갈 게/그때 날 안아줘' 등의 가사가 눈에 띈다.방탄소년단은 6월 13일 데뷔 7주년을 앞두고 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 팬들과 소통하는 'BTS FESTA'를 진행 중이다.