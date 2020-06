데일리한국 김현아 기자

가수 헤이즈가 돌아온다.스튜디오블루는 3일 "소속 아티스트 헤이즈가 오는 10일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 'Lyricist(작사가)'를 발매한다"라고 밝혔다.앞서 헤이즈는 이날 정오 공식 SNS를 통해 컴백 티저 이미지와 콘셉트 필름을 공개했다. 이미지에는 새 앨범 타이틀과 이어지는 작사가 헤이즈의 명함이 담겨있으며, 울고 웃을 때도 글을 쓴다(I write even when I laugh even when I cry)는 문구가 강한 인상을 남겼다.콘셉트 필름에는 가사가 빼곡히 적힌 종이를 태우는 헤이즈의 모습이 담겨있다. 푸른빛 헤어로 변신한 헤이즈의 무미건조한 표정이 눈길을 사로잡았고, 여기에 피아노와 어쿠스틱 기타 연주가 더해져 새 앨범을 향한 궁금증이 배가됐다.한편, 이번 앨범은 지난해 10월 발매된 다섯 번째 미니앨범 '만추'에 이어 헤이즈가 8개월 만에 선보이는 신보다.