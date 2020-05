트와이스 안무공개, 여지껏 없었던 매혹적 군무…"여신들의 축제"

데일리한국 신영선 기자

컴백을 앞둔 트와이스가 매혹적인 인트로 군무로 팬들의 마음을 모조리 사로잡았다.트와이스는 26일 0시 공식 SNS를 통해 미니 9집의 타이틀곡 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어) 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.신비로운 숲을 배경으로 몽환적인 아우라를 뿜어냈고, 깊은 숲속에서 열린 여신들의 축제를 보는 듯한 느낌을 자아냈다.트와이스는 다채로운 색감과 패턴이 인상적인 히피풍 의상을 걸친 채 유려한 선율에 맞춰 화려한 손동작을 선보였다.나연과 미나의 매력적인 목소리가 울려 퍼진 가운데, 에메랄드빛으로 반짝이는 물 위를 수놓은 안무로 환상적인 분위기를 완성했다.하나가 된 듯 펼친 완전무결한 칼군무는 감탄을 유발했다. 유영하듯 부드러운 느낌과 절도 있는 동작이 조화를 이뤄 반복 재생을 자극했다.멤버들은 "아홉 명의 단합된 모습이 이번 안무의 관전 포인트다. 디테일이 꽉 찬 멋있는 퍼포먼스를 준비했다"라며 많은 기대를 당부했다.또 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 수장 박진영이 작사해 화제를 모은 'MORE & MORE' 가사도 일부 오픈됐다."I know I want it 입에 바른 소린 이제 그만할게 Cause I deserve it 혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정 안 할게 Cause I know you"라는 노랫말과 트와이스의 역대급 미모가 더해져 묘한 매력을 배가했다.한편, 오는 6월 1일 오후 6시 발매되는 미니앨범 'MORE & MORE'는 유명한 작곡진의 참여로 주목받고 있다.