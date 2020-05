신영선 기자

걸그룹 트와이스가 신곡 'MORE & MORE'('모어 앤드 모어') 뮤직비디오 트레일러를 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 24일 0시 공식 SNS 채널을 통해 신곡 'MORE & MORE'의 뮤직비디오 트레일러 필름을 공개했다.영상 속 아홉 멤버들은 컬러풀한 숲속에서 요정 비주얼을 드러냈다. 이들은 파란 나비가 날아다니고 작은 토끼가 뛰노는 숲에서 신비로운 분위기를 풍겨 보는 이들을 홀렸다.특히 여신 같은 우아함이 돋보이는 헤어스타일은 물론 9인 9색 아름다움을 살린 비주얼로 신곡 'MORE & MORE'에 대한 기대감을 높였다.신곡 'MORE & MORE'는 JYP 수장이자 대표 프로듀서 박진영이 작사, 편곡한 곡으로 사랑의 설렘과 달콤이 무르익을 때 서로가 서로를 더 원하게 되는 감정을 담았다.트와이스는 작년 9월 미니 8집 'Feel Special' 이후 9개월 만인 6월 1일 미니 9집 'MORE & MORE'를 발매한다.