트와이스 작가진, 마룬파이브+레이디가가와 작업한 "초호화 멤버"

데일리한국 김현아 기자

트와이스 신곡 '모어 앤드 모어(MORE & MORE)'의 초호화 작가진이 뜨거운 화제를 모으고 있다.마룬파이브(Maroon 5), 레이디 가가(Lady Gaga) 등 쟁쟁한 뮤지션과 작업해온 작곡진들이 트와이스의 '모어 앤드 모어' 크레디트에 이름을 올려, 신곡 기대감을 끌어올리고 있다.이번 노래의 프로듀싱과 작곡에 참여한 엠엔이케이(MNEK)는 '제61회 그래미 어워드'에서 '베스트 R&B 앨범' 부문을 수상한 'H.E.R.'의 프로듀서다.저스틴 트랜터(Justin Tranter)는 한 자동차 광고 음악으로 유명한 DNCE '케이크 바이 디 오션(Cake By The Ocean)', 빌보드 메인 싱글 차트인 '빌보드 핫 100'(Billboard Hot 100)에서 1위를 차지한 셀레나 고메즈(Selena Gomez) '루즈 유 투 러브 미(Lose You To Love Me)', 미국 록 밴드 이매진 드래곤스(Imagine Dragons)의 대표곡 '빌리버(Believer)' 등을 만든 대세 작곡가다.줄리아 마이클스(Julia Michaels) 역시 레이디 가가, 마룬파이브 등 세계적인 스타들과 호흡을 맞춘 능력자다. 국내에서도 큰 사랑을 받은 앤 마리(Anne-Marie) '2002' 곡 작업에도 참여했다.스웨덴 출신인 자라 라슨(Zara Larsson)은 밴드 클린 밴딧(Clean Bandit)과 함께한 곡 '심포니'로 영국(UK) 싱글 차트 1위를 거머쥐었고, 지난해 6월에는 방탄소년단과 협업해 이목을 모았다.이처럼 전 세계적으로 정평이 난 해외 뮤지션들이 '모어 앤드 모어' 작업에 심혈을 기울였고, 이는 대중의 기대감을 한층 높이고 있다.한편, 트와이스는 컴백을 앞두고 화려한 색감의 꽃과 싱그러운 자연이 인상적인 티징 콘텐츠를 선보이고 있다. 역대급 음악과 비주얼이 어우러진 미니 9집 '모어 앤드 모어'의 음원은 6월 1일 오후 6시 공개되고, 음반은 지난 11일부터 예약 판매 중이다.