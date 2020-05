데일리한국 신영선 기자

마마무 문별이 가수 펀치를 지원사격한다.21일 가수 펀치(Punch)의 소속사는 "오는 27일 발매하는 펀치의 새 디지털 싱글 '안부'의 또 다른 타이틀곡 'Say Yes(세이 예스)'에 마마무 문별이 피처링으로 참여했다"고 밝혔다.'Say Yes'는 2016년 방송된 드라마 '달의연인 보보경심 려'의 OST로, 펀치와 로꼬가 함께 호흡을 맞춰 당시 큰 인기를 끌었다.이후에도 다시 듣고 싶은 노래로 뽑힐 정도로 꾸준한 사랑을 받은 'Say Yes'는 새로운 버전으로 발표해달라는 많은 리스너의 요청에 따라 이번에는 특별히 문별이 피처링에 참여해 2020년 버전 리메이크 음원으로 재탄생됐다.지난 2월 문별의 두 번째 미니앨범 'DARK SIDE OF THE MOON(다크 사이드 오브 더 문)'의 선공개곡 '낯선 날'에서 펀치가 피처링으로 참여한 데 이어 이번에는 문별이 피처링으로 지원 사격해 훈훈한 우정을 뽐냈다.특히 'Say Yes'에서는 사랑스러운 멜로디와 가사가 돋보이는 노래에 맞게 펀치의 청아한 목소리와 유려한 랩 실력을 보유한 문별의 조화가 높은 시너지를 발휘한 것으로 전해져 기대를 모으고 있다.타이틀곡 '안부'와 'Say Yes'까지 2개 트랙으로 구성된 펀치의 새 싱글 '안부'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.