데일리한국 신영선 기자

소녀시대 출신 제시카가 애교로 팬들의 마음을 녹였다.제시카는 20일 자신의 인스타그램에 "I made beaded flower rings just for my Sparkles. Want these? Check out the video for more details!(꽃반지를 만들어봤어요. 여러분도 원한다면 제 비디오를 클릭해서 확인해 주세요)"라고 적었다.이와 함께 공개된 사진 속 제시카는 꽃반지를 끼고 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 애교 가득한 동작이 '얼음공주'라는 별명을 무색하게 만든다.한편, 제시카는 최근 유튜브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있다.