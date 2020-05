신영선 기자

블랙핑크 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 안무 영상이 3억뷰를 돌파했다.18일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 안무 영상은 이날 오전 3시 16분 유튜브에서 3억 뷰를 넘어섰다.'뚜두뚜두'는 지난 2018년 발매된 블랙핑크의 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)' 타이틀곡이다. 강력한 트랩 비트에 가미된 동양적 퍼커션 리듬, 그 위에 얹힌 휘슬 사운드가 인상적인 노래다.블랙핑크는 국내 그룹 단일 채널 최다인 3540만명의 구독자를 보유한 글로벌 그룹으로 공식 뮤직비디오, 퍼포먼스 영상 등을 비롯해 억대뷰 영상만 총 18편 이상을 보유했다.그 중 억대뷰 안무영상은 '붐바야', '휘파람', '마지막처럼', '불장난', 'Forever Young', 'SOLO', 'Don`t Know What To Do', 'Kill This Love' 등 9편이다.한편 블랙핑크는 오는 29일 발표되는 세계적인 팝스타 레이디가가의 새 앨범에 피처링으로 참여해 기대를 모은다.