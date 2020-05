데일리한국 신영선 기자

배우 신세경이 코로나19 캠페인 내레이션으로 재능기부에 나섰다.18일 MBC 측은 "신세경이 코로나19 회복과 재건을 위한 MBC 캠페인 'We Believe - 숨은 마음' 편에 내레이션으로 재능 기부로 참여했다"고 밝혔다.신세경은 내레이션을 통해 혼란 속에서도 질서와 규칙을 지켜내고 직장과 가정의 일상을 채워가는 시민들의 다양한 일상들을 소개했다.그러면서 "각자의 방식으로 마음을 모아준 우리들 덕분에 대한민국이 새로운 내일을 열어 갈 수 있다"며 "아직 위기는 끝나지 않았지만 , 우리는 우리의 힘을 믿는다"는 희망의 메시지를 전했다.신세경은 "일상생활이 된 코로나 상황 속에서 새로운 규칙을 지켜나가는 우리 모두를 응원하고 싶었다"라며 재능 기부 참여 배경을 밝혔다.MBC 캠페인 'We Believe'은 코로나19로 인한 국가적 재난 속에서도 용기와 의지를 잃지 않고 위기를 극복해 나가는 대한민국의 모습을 통해 우리의 의지로 새로운 일상을 열어갈 수 있다는 희망의 메시지를 전하기 위해 기획됐다.