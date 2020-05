신영선 기자

방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)의 'MAP OF THE SOUL: 7' 컴백스테이지 비하인드 사진이 게재됐다.13일 방탄소년단 공식 페이스북 계정에는 'MAP OF THE SOUL: 7' 컴백스테이지 비하인드 사진이 공개됐다.사진 속 멤버들은 파워풀한 안무를 완벽하게 소화하면서도 훈훈한 외모를 자랑하고 있어 시선을 사로잡는다.한편 방탄소년단은 맵 오브 더 솔 투어'(BTS MAP OF THE SOUL TOUR) 일정을 전면 재조정하기로 했다.빅히트 측은 " 코로나19 상황에 따라 긴 시간이 필요할 수도 있다"면서 "그러나 가능한 가장 빠르게 방탄소년단과 팬 여러분이 만나실 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.