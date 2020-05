신영선 기자

미교가 콘서트 수익금을 전액 기부한다.12일 미교의 소속사 KC 엔터테인먼트는" 오는 6월 13일 오후 6시 서울 강남구 삼성동에 위치한 백암 아트홀에서 진행될 예정인 미교의 단독 콘서트 Come With 薇 'GYO'의 콘서트 수익금 전액을 기부할 예정"이라고 밝혔다.미교는 소속사를 통해 "이번 콘서트는 제가 평소에 꼭 실천해보고 싶었던 버킷리스트 중의 하나인 유기견 후원의 일환으로 제 콘서트에 오시는 모든 분들이 구매해주실 티켓은 100퍼센트 전액 유기견 돕기로 쓰여질 예정"이라면서 "코로나로 인해 지친 심신 해소와 더불어 이번 콘서트 를 통해 버려진 소외된 많은 사랑과 관심이 필요한 유기견 등을 위해 기부금이 소중하게 쓰이길 바란다"라고 전했다.한편, 미교의 단독콘서트 Come With 薇 [GYO] 의 공연은 5월15일 오후 2시께 멜론 티켓 을 통해 구매할 수 있다.