아이유 최단기록, 방탄 슈가와 콜라보 ‘에잇' 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 1위

신영선 기자

가수 아이유가 신곡 뮤직비디오로 자체 최고 기록을 세우며 케이팝 레이더 주간 차트 1위에 올랐다.아이유의 ‘에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)’ 뮤직비디오는 지난 3~9일까지 집계한 2020년 19주차 주간 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트에서 약 2,772만 뷰를 기록하며 1위에 올랐다.특히 아이유의 ‘에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)’ 뮤직비디오는 발매 후 11시간이 채 되기도 전에 1천만 뷰를 돌파하며 자체 최단 기록을 경신했다. 이는 전작 ‘블루밍(Blueming)’ 뮤직비디오가 1천만 뷰 달성까지 168시간이 소요된 것을 감안하면, 전작 대비 약 15.3배 빠른 속도다.케이팝 레이더 측은 “단 6개월 사이에 아이유의 조회수 기록이 폭발적으로 증가할 수 있었던 것은 아이유와 방탄소년단, 국내 최정상의 만남이 국내 뿐만 아니라 해외 팬들의 기대까지 모았기 때문으로 보인다”고 밝혔다.케이팝 레이더가 분석한 유튜브 통계 데이터에 따르면, 지난 1년간 아이유에게 발생한 조회수의 비중은 해외 약 63%, 국내 약 27%로 타 아티스트에 비해 비교적 국내 조회수 비중이 높은 편이었다. 그러나 ‘에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)’ 뮤직비디오가 공개된 지난 7일 동안의 조회수에서는 해외 비중이 81%로 크게 늘어난 것을 확인할 수 있다.이에 케이팝 레이더 측은 “슈가의 참여로 방탄소년단의 해외 인기가 뮤직비디오 조회수에 투영되었다고 할 수 있으며, 이번 콜라보가 국내뿐만 아니라 해외에서도 큰 영향력을 과시하고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.뿐만 아니라 이번 19주차 주간 케이팝 레이더에서는 아스트로의 ‘널 찾아가(Knock)’가 약 752만 뷰를 기록하며 5위로 새롭게 진입했으며, 3위를 차지한 싸이의 ‘강남스타일’ 뮤직비디오는 이번 주 동안 939만 뷰를 추가하며 누적 36억 뷰를 돌파했다.그 외 공원소녀의 ‘바주카!(BAZOOKA!)’(1,054만 뷰), 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(776만 뷰), NCT DREAM의 '라이딩(Ridin’)’(746만 뷰), 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’(693만 뷰), 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(666만 뷰), 있지의 ‘워너비(WANNABE)’(643만 뷰), 방탄소년단의 ‘DNA’(534만 뷰) 등이 주간 케이팝 레이더 TOP10에 이름을 올렸다.한편 케이팝 레이더는 스페이스오디티가 설립한 팬덤 연구소 블립의 첫 번째 프로젝트로, SNS 시대에 맞게 아티스트의 팬덤 규모와 변화량을 한눈에 볼 수 있는 팬덤 데이터 관측기다. 지난 일주일 동안 전 세계에서 시청한 유튜브 조회수를 토대로 매주 주간 차트를 공개하고 있으며, 집계 데이터를 통해 ‘2019 K-POP 세계지도’를 공개하여 화제를 모은 바 있다. 케이팝 레이더 사이트를 통해 10위 밖의 전체 순위를 확인할 수 있다.