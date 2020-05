전소민 복귀, 12일 '런닝맨'으로 돌아와… 스타쉽 계약으로 이광수와 한솥밥

김현아 기자

배우 전소민이 킹콩 by 스타쉽과 전속 계약을 체결해 이광수와 한솥밥을 먹게 됐다.또한 오는 12일 '런닝맨' 복귀를 시작으로 방송 활동을 재개한다.8일 스타쉽 엔터테인먼트의 연기자 레이블 킹콩 by 스타쉽은 "전소민과 한 식구가 됐다"며 새로운 시작을 알렸다.전소민은 2004년 MBC 시트콤 ‘미라클’로 데뷔해 MBC ‘오로라 공주’, 드라맥스 ‘1%의 어떤 것’, tvN ‘톱스타 유백이’ 등 다양한 작품에서 밝고 긍정적인 에너지를 선사했다. 러블리한 비주얼과 안정적인 연기력으로 사랑 받아온 그는 2017년부터 SBS ‘런닝맨’에 합류, 친근하고 엉뚱한 매력까지 발산하며 만능 엔터테이너로서의 활약을 뽐냈다.전소민이 계약을 체결한 킹콩 by 스타쉽은 김범, 박희순, 송승헌, 송하윤, 유연석, 이광수, 이동욱, 이미연, 임수정, 조윤희, 채수빈 등이 소속되어 있는 국내 최정상의 배우 전문 매니지먼트 회사로 탄탄한 배우 라인업은 물론, 전문적이고 체계적인 매니지먼트와 홍보마케팅 시스템을 구축하고 있다.이에 킹콩 by 스타쉽 이진성 대표는 “전소민과 한 식구가 되어 매우 기쁘다. 전소민은 연기뿐만 아니라 예능까지 모두 가능한 만능 엔터테이너다. 다재다능한 끼를 펼칠 수 있게 전폭적인 지지를 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.전소민이 계약을 체결한 스타쉽 엔터테인먼트에는 가수 케이윌, 소유, 유승우, 주영, 샵건, 몬스타엑스, 브라더수, 우주소녀, 듀에토, 마인드유, 정세운, 장원영, 안유진, 크래비티 등이 소속되어 있고, 배우 강은아, 김다솜, 김범, 김보민, 박희순, 송승헌, 송하윤, 신승호, 신지연, 안소요, 오소현, 오아연, 오혜원, 유연석, 이광수, 이다연, 이동욱, 이루비, 이미연, 이엘리야, 이종화, 임수정, 장정연, 정원창, 정주연, 정준원, 조윤우, 조윤희, 지우, 채수빈, 최원명, 최희진, 한민 등이 소속되어있다.