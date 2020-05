김현아 기자

가수 서인영이 '내게 ON 트롯' 출연을 논의 중이다.6일 서인영 소속사 측은 "금일 보도된 '내게 ON 트롯' 출연은 아직 논의 중인 상태"라며 "출연은 현재 확정된 부분이 아니며 확정될 경우 다시 입장을 드릴 예정"이라고 밝혔다.앞서 이날 한 매체는 서인영이 오는 6월 방송 예정인 SBS Plus '내게 ON 트롯'에 출연을 확정하고 트로트 장르에 도전한다고 보도했다.또 서인영을 비롯해 채리나, 이창민 등이 출연을 확정했다고 전했다.