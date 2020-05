고재근 OST 참여, '어쩌다 가족' 목소리로…'미스터트롯' 이은 행보

데일리한국 신영선 기자

가수 고재근이 TV조선 ‘어쩌다 가족’ (연출 김창동, 극본 김번, 성윤진) OST에 참여했다.고재근이 참여한 '어쩌다 가족' 3번째 OST '안변합니다'는 3일 낮 12시 주요 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.'안변합니다'는 신나는 록 리듬과 트로트 감성이 합쳐진 곡으로 듣는 이에게 즐거움을 전한다. 쿨 '아로하'를 만든 위종수가 작곡을 맡아 감각적인 멜로디 라인을 완성했으며 젝스키스, 핑클, Y2K, 쥬얼리, 쿨의 히트 프로듀서이자 '커플', '헤어진 후에'를 작사한 장대성이 프로듀싱을 맡아 눈길을 모으고 있다.특히 이 곡은 사랑하는 사람에게 배신을 당해도 '나는 사랑을 지킨다'는 남자의 마음을 표현한 곡으로 극 중 김광규의 마음을 대변하는 테마 곡이다.고재근은 지난 1999년 록밴드 Y2K의 메인보컬로 데뷔해 훈훈한 비주얼과 파워풀한 가창력으로 사랑받았다. 2001년 솔로앨범 'Song and Poams In my Heart'를 발매했으며 '네버엔딩 스토리', '라디오스타', '남한산성' 등 다양한 뮤지컬 작품에 출연해 다재다능한 끼를 선보인 바 있다.고재근은 최근 TV조선 ‘내일은 미스터트롯’에 출연해 반전 트로트 실력으로 시청자들의 귀를 사로잡으며 TOP 20까지 진출했다.'어쩌다 가족'은 피 한 방울 섞이지 않은 남남이 모여 어쩌다 진짜 가족이 되어가는 과정을 담은 웃음과 감동의 색다른 가족 드라마.