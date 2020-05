신영선 기자

방탄소년단 슈가 피처링으로 눈길을 모은 가수 아이유 신곡 '에잇'의 무빙티저가 공개됐다.아이유는 2일 공식 SNS를 통해 신곡 '에잇'의 무빙 티저를 공개했다. 무빙 티저 속에는 동그란 모양의 릴테이프가 플레이되면서 끊임없이 돌아가는 모습이 눈에 띈다.영상 말미에 아주 짧게 등장하는 'So are you happy now(소 알 유 해피 나우)'란 가사의 일부분이 울려 퍼지며 신곡에 대한 기대감을 한층 더 높였다. 또한 17초 가량의 영상에서 아이유의 모습이 보이지 않고 '무한대'로 돌아가는 릴테이프만 공개돼 신곡에 대한 호기심을 자아낸다.이처럼 감각적인 매력을 담아낸 무빙 티저로 음악팬들의 눈길을 단숨에 사로잡은 아이유는 앞서 신비롭고 몽환적인 느낌의 티저 이미지를 공개해 팬들의 이목을 집중시킨 바 있다. 티저 이미지를 공개한 직후 신곡에 대한 상상력을 자극하는 오브제들이 등장해 여러 해석이 쏟아지고 있으며, 아이유의 컴백을 기다리는 팬들의 기대감을 더욱 고조 시키고 있다.아이유의 이번 신곡 '에잇'은 방탄소년단 멤버 슈가와 협업으로 알려져 또 하나의 명곡 탄생을 예고했다. 매 앨범 발표마다 다양한 음악적 시도를 통해 인정받은 두 동갑내기 뮤지션이 만나면서, 전 세계 많은 음악팬들이 이번 신곡에 대한 궁금증과 관심을 표하고 있다.한편 아이유의 신곡 '에잇'은 오는 6일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.