데일리한국 신영선 기자

마마무 솔라가 솔로 데뷔곡 '뱉어(SPIT IT OUT) 챌린지'를 시작했다.솔라는 지난 24일 마마무 공식 틱톡 계정을 통해 '뱉어 챌린지(Spit it out challenge)' 영상을 업로드하며, 전 세계 유저들의 참여를 독려하고 나섰다.솔라의 '뱉어 챌린지'는 'Set a fire' 킬링파트 부분에서 성냥불을 켜고 부는 듯한 동작을 시작으로 '뜨거운 입술로 뱉어'의 중독성 넘치는 음악에 맞춰 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 댄스를 짧지만 강렬하게 선보였다.또한, 솔라는 코믹 버전의 '뱉어 챌린지'도 공개했다. 대파, 휴지 등을 입에 물었다 뱉는 유쾌한 모습과 얼굴을 클로즈업한 2등신 모습 등 재치 넘치는 영상을 공개하며 전 세계 팬들의 도전 의식을 부추기고 있다.이처럼 솔라의 '뱉어 챌린지'는 24일 시작한 이후, 전 세계 팬들이 동참하고 있는 상황이며 솔라의 음악방송 출연과 맞물려 챌린지 인기에 불을 지필 것으로 전망된다.솔로 데뷔곡 '뱉어'는 에너제틱한 비트 위에 트랜스 사운드가 가미된 곡으로, 타인의 기준에 얽매이지 않고 하고 싶은 말과 행동을 거침없이 뱉어내라는 솔라의 솔직한 모습을 담아냈다. 이와 함께 솔라의 화려하고 매혹적인 퍼포먼스가 더해져 솔로 데뷔에 확실한 눈도장을 찍는 데 성공했다.한편 솔라는 26일 SBS '인기가요'에 출연해 솔로 데뷔곡 '뱉어' 무대를 선보인다.