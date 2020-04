신영선 기자

배우 조정석이 '슬의생' OST로 음원차트 2관왕을 달성했다.tvN 목요드라마 '슬기로운 의사생활'에 출연 중인 조정석은 OST 파트3 '아로하'를 직접 부르며 작업에 참여했다. 지난달 27일 공개된 이 곡은 16주차 가온차트에서 디지털차트, 스트리밍차트 1위에 올랐다.'아로하'는 멜론에서도 지난 15일자 일간차트 첫 1위에 올랐고 23일에도 여전히 실시간차트 정상을 유지하는 등 많은 사랑을 받고 있다.조정석이 부른 '아로하'는 3인조 혼성그룹 쿨의 노래를 리메이크한 곡이다. 조정석의 따뜻한 분위기와 감미로운 목소리가 더해지며 봄바람처럼 달콤하고 포근한 느낌의 곡으로 재탄생, 두근거리는 설렘을 자극한다.조정석은 멜론 1위에 올랐던 당시 "드라마를 위해 부른 노래인데 이렇게 사랑받을 줄 몰랐고 너무 감사하고 기쁘다"며 "드라마를 통해 많은 분들이 아끼는 곡들을 직접 부르고 배우들과 합주를 한다는 것이 정말 새로운 경험인데 너무 즐겁고 행복하다"고 소감을 전했던 바 있다.한편 16주차 가온차트 앨범차트는 지난 14일 데뷔한 크래비티(CRAVITY)의 'HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE - SEASON1.(하이드아웃: 리멤버 후 위 아 -시즌1)'가, 다운로드차트는 에이핑크의 '덤더럼(Dumhdurum)'이 1위에 올랐다.