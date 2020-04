데일리한국 신영선 기자

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 앨범차트 `빌보드 200`에서 전주보다 9계단 상승했다.지난 21일(현지시간) 빌보드의 최신 차트에 따르면 방탄소년단은 정규 4집 `MAP OF THE SOUL : 7`으로 25일 자 `빌보드 200`에서 28위를 기록했다. 지난 3월 7일 차트 1위에 이름을 올린 이후 8주째 상위권을 지켰다.지난 2월 21일 공개된 `MAP OF THE SOUL : 7`은 발매 두 달이 지났음에도 여전히 뜨거운 인기를 이어가고 있다. 뿐만 아니라 2018년 발표한 LOVE YOURSELF 結 `Answer`도 `빌보드 200` 차트에서 174위로 재진입 했다.방탄소년단은 대부분의 차트에서 전 주보다 높은 순위를 기록했다. `MAP OF THE SOUL : 7`은 `빌보드 200`에서 9계단 상승했고, `아티스트 100`에서도 3계단 오른 10위를 기록했다. `톱 앨범 세일즈`에서는 8계단 올라 4위에 이름을 올렸다. 이 차트에서 59위를 기록한 `MAP OF THE SOUL : PERSONA` 역시 전주 보다 27계단 상승했고, LOVE YOURSELF 結 `Answer`는 77위로 재진입했다.`톱 커런트 앨범 세일즈`에서는 각각 8계단과 11계단 오르며 4위(`MAP OF THE SOUL : 7`)와 46위(`MAP OF THE SOUL : PERSONA`)를 기록했다.한편, 방탄소년단은 `소셜 50` 차트에서 175번째, 145주 연속 1위를 차지하며 남다른 영향력을 보여줬다.