김현아 기자

톰 하디 주연 영화 '베놈2' 개봉이 코로나19 영향으로 2021년으로 연기됐다.21일(현지 시각) 미국 연예매체 버라이어티에 따르면 앤디 서키스 감독의 영화 '베놈 : 렛 데어 비 카니지'(Venom: Let There Be Carnage)가 코로나19 여파로 개봉 일정을 2021년 6월 25일로 연기했다.2018년작 '베놈'의 후속작인 '베놈2'는 당초 오는 10월 2일 개봉될 예정이었다. 하지만 개봉이 미뤄지면서 2021년 6월에서 10월로 역시 개봉이 연기된 '더 배트맨'의 공백을 메우게 됐다.'베놈'은 정의로운 기자 에디 브록이 외계 생물체 심비오트의 숙주가 되면서 빌런 히어로 베놈으로 거듭난다는 내용의 액션 블록버스터다.지난 2018년 10월 국내 개봉한 '베놈'은 388만 관객을 동원했다.