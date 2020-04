신영선 기자

솔라의 싱글 앨범 티저 이미지가 공개된 가운데, 그의 의상을 둘러싸고 누리꾼 설전이 뜨겁다.22일 0시, 솔라는 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'의 티저 이미지와 영상을 선보였다.공개된 사진 속 솔라는 캐릭터가 수놓아진 투명 비닐 패션으로 상큼 발랄한 스타일링을 선보였다.그러나 일부 누리꾼들은 투명 의상을 두고 속이 다 비치는 과도한 패션이라며 지적에 나섰다. 여기에 곳곳에 그려진 캐릭터가 유아틱해 불편하다는 의견도 더해졌다.그러자 다른 누리꾼들은 "마마무에게 유독 과한 것 아니냐" "단순히 콘셉트일 뿐이다" "속이 비치는 것처럼 보이지만 속바지를 착용했다" 등의 의견으로 맞섰다.한편, 솔라는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT'을 첫 공개한다.